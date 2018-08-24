Обновленный пикап Mitsubishi L200 появится в России

Компания Mitsubishi намерена запустить на российском рынке продажи обновлённого пикапа L200, однако точные сроки начала продаж новинки пока не раскрываются. Скорее всего, приобрести такую машину в РФ можно будет до конца года, сообщает представитель японской марки.

Недавно в сеть попали шпионские снимки данного пикапа 2019 года, предназначенного для других стран, где он известен как Triton. Судя по фото, новинка получит внешность в духе Eclipse Cross. Так, у Mitsubishi L200 пересмотрят переднюю и заднюю оптику, а также фальшрадиаторную решётку.

На сегодняшний день актуальный пикап Mitsubishi L200 доступен в России с 2,4-литровым дизельным мотором, мощность которого может составлять 154 или 181 л. с. Вне зависимости от комплектации автомобиль оборудован системой «ЭРА-ГЛОНАСС».

Минимальная стоимость модели составляет 1 779 000 рублей, «топовую» модификацию можно приобрести за 2 108 000 рублей. В мае текущего года японская компания начала предлагать в России особую версию модели L200 Black Line.

Такой автомобиль можно купить только в исполнении Intense с 2,4-литровым «дизелем», механической трансмиссией и приводом на четыре колеса Super Select 4WD. Напомним, что по итогам шести месяцев 2018 года российские клиенты приобрели 1 759 экземпляров Mitsubishi L200.

Яна Васильева