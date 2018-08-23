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| | Наш ответ Илону Маску: «Калашников» показал «убийцу» Tesla на базе ИЖ «Комби»

Наш ответ Илону Маску: «Калашников» показал «убийцу» Tesla на базе ИЖ «Комби»

Сегодня, 17:38

Концерн «Калашников» заявил о разработке электрического суперкара, который в будущем сможет соперничать на рынке с Tesla.

Известно, что концептуальный электрокар получил несколько оригинальных систем. В концерне считают, что эти технологии позволят им встать в один ряд с мировыми разработчиками «зеленых» авто и навязать им конкуренцию. Также сообщается, что при разработке суперкара инженеры вдохновлялись опытом мировых лидеров рынка.

В настоящее время идея электрического суперкара воплощена в ретромобиле ИЖ «Комби». Мощность его установки составляет 220 кВт, а запас хода на одном заряде равен 350 км. Презентация будущего конкурента прошла в рамках форума «Армия-2018». Концепт-кар получил оригинальное название – CV-1.

В концерне «Калашников» рассказали, что с помощью новых технологий им удастся создать электрокар, который сможет развивать высокую скорость. Ожидается, что новый суперкар будет в разы быстрее существующих электромобилей производителя.

 

Отметим, что концерн уже разработал несколько электрических машин. Одной из них является UV-4 с мотором мощностью 500 кВт. Максимальная скорость авто составляет 80 км/ч.


Юлия Романова
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