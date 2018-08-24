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| | Роскошное кросс-купе WEY VV7 GT рассекретили на «живых» фото

Роскошное кросс-купе WEY VV7 GT рассекретили на «живых» фото

Сегодня, 06:00

Китайцы работают над кросс-купе WEY VV7 GT. Накануне появились первые «живые» фото новинки, а также подробности автомобиля.

Компания Great Wall проектирует на основе паркетника VV7 новое кросс-купе. Машина отправится на рынок под премиальным суббрендом WEY.

Новое кросс-купе получит название WEY VV7 GT. Накануне фотошпионы показали, как оно будет выглядеть. Судя по кадрам папарацци, автомобиль получил характерный для купеобразных кроссоверов силуэт, вытянувшийся багажник, видоизмененные задние двери и окна. Также изменились колесные диски машины. О размерах новинки пока нет данных, но напомним, что габариты стандартного VV7 составляют 4765х1931х1655 мм с колесной базой в 2950 мм.

Ходят слухи, что WEY VV7 GT оснастят бензиновым мотором 2.0 тягой 234 л.с. Пару ему составит 7-РКПП. Презентация автомобиля может состояться до конца года. Кросс-купе будет дороже версии машины в обычном кузове. Стоимость последней в Китае составляет от 169 800 юаней (1 677 000 рублей).

 

К слову, в Тульской области завершилось строительство предприятия компании Great Wall. Пока нет информации о том, какие модели будут выпускаться на этой площадке, но они могут быть озвучены и показаны на Московском автосалоне, который стартует в конце августа.


Иван Головин
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