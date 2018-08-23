«Они дикие»: Автомобилисты рассказали о засадах и постах ДПС на трассе М4 «Дон»

Дорога усеяна гаишниками, которые только и ждут момента словить нарушителей на «горячем». Водители активно делятся в соцсетях информацией о расположении ДПС, не желая становиться жертвами «произвола ГИБДД».

В соцсетях автомобилисты, имевшие опыт поездок на М4 «Дон», рассказали о местах засады и расположении экипажей ДПС на данной автодороге. По их словам, федеральная трасса буквально усеяна гаишниками, которые только рады «навариться» на путешественниках.

На трассе М4 «Дон» есть как добросовестные, так и непорядочные сотрудники ДПС. Не так давно автомобилисты жаловались на «беспредел среди гаишников» на Кущевском посту, которые проводили долгие «досмотры» без понятых, без составления протокола и даже подбрасывали наркотики. «Они дикие», - писали в соцсетях.

Сотрудники МВД РФ отчитались о проведённой проверке на посту. В ходе неё действительно было выявлено много нарушений при досмотре, однако проблема с наркотиками не подтвердилась. Нарушителей накажут, однако речь идёт не об увольнении, а о выговорах и записях в личных делах.

Тем не менее водители для «подстраховки» продолжают делиться в соцсетях сообщениями о местах расположения постов ДПС на трассе М4 «Дон». Так, один из них находится на 84-м км на пересечении с автодорогой А108. На 110-м км расположен стационарный пункт ДПС, инспекторы также дежурят на 115-м км, где идёт поворот на Каширу.

Сообщается, что засады часто бывают на 131-м, 137-м, 173-м, 218-м, 329-м км трассы М4. Пункты ДПС находятся также на 358-м, 383-м, 492-м, 520-м, 596-м, 671-м, 739-м, 801-м, 907-м, 930-м, 945-м, 1057-м, 1 062-м, 1 103-м, 1 142-м, 1 176-м, 1 193-м, 1 279-м, 1 318-м и 1 438-м км трассы М4 «Дон».

Яна Васильева