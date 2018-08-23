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| | В России с сентября снизят пошлины на ввоз иномарок

В России с сентября снизят пошлины на ввоз иномарок

Сегодня, 16:40

Со следующего месяца на новые и подержанные легковые машины снизятся ставки импортных пошлин Таможенного союза. Для автомобилей с пробегом снижение составит 22%, а без пробега – на 17%, сказано в решении совета ЕЭК.

Ставки пошлин на ввоз легковых авто уменьшатся в среднем на 3 п. п. и будут действовать на территории РФ, Беларуси, Казахстана, Киргизии и Армении. Это произойдёт в рамках обязательств России перед ВТО. Для машин в возрасте 5-7 лет пошлина будет составлять 22%, а для новых «легковушек» снизится с 20% до 17%.

Напомним, в прошлом году пошлины легковые транспортные средства сократили с 23% до 20%. Уточняется, что размер ставок продолжит снижаться в следующем году – до 15 п. п. Неофициально компенсацией снижения пошлин на импортные авто считается утильсбор.

Изначально его должны были платить только импортёры, однако с 2014 года утилизационный сбор распространился также на российские предприятия и локализированные производства. Вместе с тем отечественные заводы в качестве компенсации начала получать промышленные субсидии.


Яна Васильева
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