В МВД рассказали о чипе в новых водительских правах

Ведомство опубликовало в Интернете проект указа о создании удостоверения нового образца.

Новые водительские права для автомобилистов России станут производить на качественном пластике. Надписи появятся на трех языках: русском, английском и французском. Снимок лица владельца документа снова станет черно-белым, сами права выйдут в фиолетовом цвете с многочисленными голограммами и яркими степенями защиты.

Также важно отметить, что в водительские удостоверения внедрят чипы, в которые можно будет записать данные паспорта и личные сведения о владельце. Когда точно выйдут такие документы не сообщается, так как в МВД нет нужной техник для записи на чипы. Стоимость инновационного проекта составляет 35,6 миллиарда рублей, в МВД объяснили, что переход на электронные носители необходим для увеличения эффективности и снижения расходов ведомства.

Никита Готский