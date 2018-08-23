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| | В МВД рассказали о чипе в новых водительских правах

В МВД рассказали о чипе в новых водительских правах

Сегодня, 15:47

Ведомство опубликовало в Интернете проект указа о создании удостоверения нового образца.

 

Новые водительские права для автомобилистов России станут производить на качественном пластике. Надписи появятся на трех языках: русском, английском и французском. Снимок лица владельца документа снова станет черно-белым, сами права выйдут в фиолетовом цвете с многочисленными голограммами и яркими степенями защиты.

Также важно отметить, что в водительские удостоверения внедрят чипы, в которые можно будет записать данные паспорта и личные сведения о владельце. Когда точно выйдут такие документы не сообщается, так как в МВД нет нужной техник для записи на чипы. Стоимость инновационного проекта составляет 35,6 миллиарда рублей, в МВД объяснили, что переход на электронные носители необходим для увеличения эффективности и снижения расходов ведомства.


Никита Готский
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