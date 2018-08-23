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| | К дебюту готовится легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения

К дебюту готовится легендарный внедорожник Toyota Land Cruiser нового поколения

Сегодня, 15:00

Японцы готовят к презентации новое поколение Toyota Land Cruiser. Автомобиль, как и его предшественник, будет рамным внедорожником.

Портал Indianautosblog сообщил, что японские машиностроители взялись за разработку нового поколения внедорожника Toyota Land Cruiser, который останется при рамной конструкции, как его предшественник. Платформу новинки усовершенствуют, за счет чего снизится ее масса и повысится безопасность.

Новое поколение Toyota Land Cruiser останется примерно с теми же габаритами, что и предыдущая генерация внедорожника. Клиренс автомобиля сократится на 35 мм. Машина станет уже на 10 мм. Габариты новинки составят 4950х2850х1970 мм.

Ужесточившиеся экологические стандарты вынуждают японцев отказаться от атмосферных агрегатов V8 в новом Toyota Land Cruiser. Вместо них будут использоваться турбодвигатели V6 и гибридные силовые установки. Главным мотором для новинки станет V35A-FTS 3.5 с двумя турбинами. Его мощность составит 415 л.с./600 Нм. Пару ему составит 10-АКПП Direct Shift.

 

Предполагается, что новый Toyota Land Cruiser увидит свет в конце следующего года. На рынок машина отправится летом 2020 года.

Toyota Land Cruiser после смены поколений наверняка появится в России, ведь эта машина популярна в стране. Сейчас в РФ продается Land Cruiser 200, и его стоимость составляет от 3 799 000 рублей.


Иван Головин
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