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| | Соцсети: Ехать в Крым по трассе М4 «Дон» невыгодно

Соцсети: Ехать в Крым по трассе М4 «Дон» невыгодно

Сегодня, 14:27

В соцсетях подсчитали, сколько придётся потратить на путешествие в Крым на машине. Оказалось, что это менее выгодно в сравнении с авиаперелётом.

Instagram-блогер рассказала, во сколько обходится дорога в Крым на автомобиле с учётом проезда по платным участкам трассы М4, бензина и ночевок в придорожных отелях. Прежде всего проезд по платным дорогам за весь путь составит около 1 000 рублей.

Траты на бензин, разумеется, зависят от «прожорливости» конкретного автомобиля. В случае с 2,0-литровым мотором на топливо придётся потратить около 6 500 рублей. Как отметила блогер, они с семьёй не планировали заранее, где будут ночевать, а останавливались в тех отелях вдоль трассы, которые им казались «приличными». Стоимость в среднем составляла 3 000 рублей за ночь.

Итого путь по трассе М4 «Дон» до Евпатории занял три дня и обошёлся в 14 000 рублей без учёта питания. Автор поста добавила, что её семья могла бы приобрести билеты на самолёт за 32 000 рублей, тогда как они потратили более 30 000 рублей, добравшись только в одну сторону на машине.

Блогер отметила, что им хотелось отправиться в первое путешествие на автомобиле с детьми, получить новый опыт и посмотреть на Крымский мост. Тем, кто желает сэкономить на дороге, ехать в Крым по трассе М4 «Дон» будет невыгодно.


Яна Васильева
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