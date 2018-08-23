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| | Skoda показала тизер «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq RS

Skoda показала тизер «заряженного» кроссовера Skoda Kodiaq RS

Сегодня, 12:25

Официальная презентация высокопроизводительного полноприводного вседорожника Skoda Kodiaq RS состоятся осенью текущего года в Париже. Накануне автомобиль показали на тизерах.

В октябре в Париже состоится мотор-шоу, на котором дебютирует «заряженный» полноприводный кроссовер Skoda Kodiaq RS. Разработчики показали тизеры автомобиля, которые не дают полного представления о внешности новинки, но на них заметны силуэт, LED-оптика и эмблема RS.

По умолчанию кроссовер Skoda Kodiaq RS будет пятиместным, но также будет продаваться «семейная» версия модели на семь посадочных мест. Моторный отсек автомобиля займет бензиновый двигатель 2.0 отдачей 239 л.с. Он будет сочетаться с РКПП с двойным сцеплением. О разгоне и максимальной скорости машины нет данных, но можно предположить, что она сможет разгоняться до 100 км/ч за 6,5 с, а «потолок» ее составит 230 км/ч.

К слову, Skoda Kodiaq RS уже стал рекордсменом. Автомобиль показал себя как самый скоростной семиместный кроссовер Нюрбургринга, преодолев «Нордшляйфе» за 9:29,85 минуты. На треке машиной управляла немецкая гонщица Сабина Шмитц.

 

Российскому потребителю уже доступен стандартный Skoda Kodiaq с агрегатом 1.4 мощностью 125 и 150 л.с., мотором 2.0 тягой 180 л.с. и дизельным двигателем 2.0 отдачей 150 л.с. Стоимость машины в РФ составляет от 1 389 000 рублей.


Иван Головин
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