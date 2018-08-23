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| | Назван ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов в 2018 году

Назван ТОП-10 самых популярных в мире кроссоверов в 2018 году

Сегодня, 14:03

Эксперты портала focus2move назвали самые популярные на глобальном рынке кроссоверы по итогам первой половины 2018 года. ТОП-10 возглавил японский Toyota RAV4.

Продажи самого востребованного автомобиля в сегменте SUV выросли на 7,5% в сравнении с минувшим годом и достигли 408 703 единицы. Второе место занял Volkswagen Tiguan, который нашёл 405 087 покупателей по всему миру за отчётный период, что на 16,3% лучше показателя годичной давности.

На третьей позиции разместилась Honda CR-V, объём реализации которой сократился на 4,0% и составил 337 802 экземпляров. Далее следует Hiundai Tucson с 279 182 проданными авто (-3,1%). В свою очередь Nissan Qashqai разошёлся тиражом в 271 069 единиц, что на 6,0% больше, чем годом ранее.

Во вторую часть рейтинга самых популярных в мире кроссоверов вошли японские Mazda CX-5 (239 641 ед.; +21,9%) и Nissan Rogue (238 810 ед.; +8,8%), корейский Kia Sportage (230 465 ед.; +5,8%), китайский Haval H6 (219 932 ед.; -3,1%). На последнем месте оказался Chevrolet Equinox, показавший наибольший рост продаж в рейтинге (219 600 ед.; + 30%).


Яна Васильева
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