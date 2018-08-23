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| | В Казахстане началось производство автомобилей УАЗ

В Казахстане началось производство автомобилей УАЗ

Сегодня, 12:13

Автозавод «Азия Авто» в Усть-Каменогорске приступил к сборке автомобилей российской марки УАЗ. Отметим, что на предприятии уже выпускают машины от LADA, KIA, Chevrolet и Skoda.

«Азия Авто» занимается крупноузловой сборкой внедорожников и коммерческих моделей УАЗ. Автомобили российского бренда местного производства станут доступны в 19 казахстанских городах уже в середине следующего месяца. Об этом заявили в пресс-центре компании.

Местным покупателям предложат УАЗ «Патриот», «Хантер» и классические коммерческие машины. Уточняется, что с запуском местного производства эти автомобили будут продаваться по более выгодным условиям для клиентов.

На сегодняшний день по казахстанским дорогам ездит свыше 100 000 машин УАЗ. Согласно подсчётам агентства «АВТОСТАТ», по итогам прошлого года автолюбители из Казахстана купили 1 900 авто данной марки, что позволило ей занять восьмую строчку по популярности.


Яна Васильева
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