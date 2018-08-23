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| | Hyundai может выпустить полноразмерного конкурента Toyota Land Cruiser 200

Hyundai может выпустить полноразмерного конкурента Toyota Land Cruiser 200

Сегодня, 22:00

Корейскими машиностроителями решается вопрос создания полноразмерного внедорожника, превосходящего по размерам все SUV, которые имеются у Hyundai или выйдут в ближайшем будущем, в том числе Palisade.

В случае одобрения разработки полноразмерного внедорожника Hyundai, он увидит свет как минимум через три года. Данная информация озвучена австралийским сайтом Car Sales. По данным портала, автомобиль станет рыночным соперником Toyota Land Cruiser 200. Первым рынком для новинки может стать Австралия. Далее ее география расширится на Ближний Восток, США и, возможно, на Россию.

Ожидается, что габариты полноразмерного внедорожника Hyundai будут превосходить размеры грядущего Palisade и Toyota Land Cruiser 200. Длина последнего равна 4 950 мм. Кроссовер Palisade пока не рассекречивается, но есть информация, согласно которой, он проектируется с оглядкой на концептуальный вседорожник HDC-2 Grandmaster.

Пока не ясно, на каком шасси построят большой внедорожник Hyundai. Он может стать рамным, или же его спроектируют на архитектуре, на которой основывается Palisade. Инсайдеры утверждают, что последний строят на новой платформе с поперечно расположенной силовой установкой и базовым передним приводом.

 

Силовую линейку полноразмерного внедорожника Hyundai могут занять моторы V6 3.3 и V8 5.0. Кроме того, автомобиль может получить турбодизельный агрегат.


Иван Головин
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