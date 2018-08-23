«Это точно не Калина?»: Россиян шокировал «обновлённый» универсал LADA Granta

Дизайнерам определенно было лень, поэтому они «прилепили» новой Granta «задок» от Kalina, шутят автолюбители.

В сети появились первые «живые» фотографии LADA Granta FL в кузове универсал. Россиян поразило, как мало изменений дизайнеры внесли во внешний вид «обновлённого» автомобиля.

В этом году «АвтоВАЗ» снял с производства модель LADA Kalina, которая во втором поколении предлагалась в формате хэтчбека и универсала. Однако, по сути, эти машины никуда не исчезли, а пополнили семейство Granta. Ранее в сети публиковались снимки обновлённых седана и лифтбека LADA Granta, а теперь во время транспортировки на автовозе сфотографировали одноимённый универсал.

Дизайн данного автомобиля вызвал у большинства комментаторов негодование. Россиян шокировало, что задняя часть бывшей Kalina осталась без изменений, даже фонари сохранились в прежнем виде.

«Это точно не Калина?», «Ещё и цену поднимут за то, что название поменяли. Просто шок», – отметили комментаторы.

При этом рестайлинговый универсал, как и в случае с другими представителями линейки Granta, получил «морду» в X-стиле. Ожидается, что продажи автомобиля начнутся сразу после презентации на Московском автосалоне.

Поставки в дилерские центры уже стартовали, однако цены пока не раскрываются. По мнению экспертов, стоимость обновлённой LADA Granta может вырасти на 70 000-100 000 рублей.

Яна Васильева