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| | «Тотальный грабеж»: Ставропольский водитель показал стопку чеков с «платок» на М4 «Дон»

«Тотальный грабеж»: Ставропольский водитель показал стопку чеков с «платок» на М4 «Дон»

Сегодня, 10:29

Житель Пятигорска опубликовал снимок целой пачки чеков с платных участков трассы, протянувшейся от Москвы до Новороссийска. Автомобилист отметил, что сохранит их себе на память.

Ставропольский водитель поделился в социальной сети Instagram впечатлениями о поездке по платным дорогам на трассе М4 «Дон» и проиллюстрировал их фотографией внушительной стопки чеков с «платок».

Отметим, что это далеко не единственный автомобилист, недовольный тем, что едва ли не каждый отремонтированный кусок дороги ограждают шлагбаумами. По их словам, это тотальный грабёж.

К сожалению, автор поста не уточнил, сколько в общей сложности у него ушло на оплату проезда по платным участкам. Однако на официальном сайте «Автодора» указано, что проезд днём без транспондера по всем участкам обойдётся в 1 090 рублей, при этом ночью стоимость снижается до 680 рублей. С транспондером придётся заплатить 837 рублей и 523 рубля соответственно.


Яна Васильева
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