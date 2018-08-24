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| | Свежие изображения кроссовера FAW Besturn T77 появились в сети

Свежие изображения кроссовера FAW Besturn T77 появились в сети

Сегодня, 05:00

Представители китайского бренда FAW распространили в сети снимки нового кроссовера T77, который станет самым дорогостоящим в семействе Besturn. Концептуальный вариант модели был представлен весной текущего года в Пекине.

Под капотом флагманской новинки разместится 1,2-литровый агрегат с отдачей в 143 лошадиные силы. Автомобиль предложат исключительно в переднеприводном варианте. Оформление салона FAW Besturn T77 будет выполнено в стилистике материнской компании.

В список оснащения войдут цифровая панель приборов и мультимедийная система с большим тачскрином. Также покупателям будут доступны три виртуальных помощника на выбор. Ориентировочная стоимость кроссовера в базовой комплектации составляет 1 276 000 рублей.

Отметим, что не так давно стартовали продажи рестайлинговой версии кроссовера FAW D60. В России на данный момент доступна только одна модель от FAW, речь идёт о X80.


Яна Васильева
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