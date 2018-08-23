«Провал года»: Водитель пытался объехать пробку на М4 «Дон» и попал в пробку в лесу

Упавшее дерево сыграло с автомобилистами злую шутку – желающие объехать затор в Лосево застряли в «лесной» пробке.

Житель Воронежской области поделился в соцсети Instagram видеороликом с затором в лесу, которая образовалась из-за рухнувшего на дорогу дерева. На ролике видно, как водитель пытался объехать пробку на М4 «Дон» и попал в пробку в лесу.

Водитель столкнулся с неожиданной неприятностью, когда решил съехать на лесную дорогу, чтобы обогнуть пробку на участке трассы М4 «Дон» в населённом пункте Лосево. Дело в том, что на объезде тоже был автомобильный затор, поскольку проезд перекрыло упавшее сухое дерево.

«Объезжаешь пробку в Лосево на М4 значит по лесу, а тут перед тобой падает дерево... И в лесу тоже появляется пробка», – написал автор ролика.

В комментариях высмеяли данную ситуацию: «Провал года». Однако, скорее всего, упавшее дерево ненадолго задержало автомобилистов. На кадрах видно, что несколько мужчин решили убрать его с пути.

Отметим, что проезд через село Лосево является одним из самых загруженных участков на трассе М4. В настоящее время продолжается строительство дороги в обход этого населённого пункта.

Яна Васильева