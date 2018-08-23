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| | В Воронеже заметили мотоцикл самого опасного байкера

В Воронеже заметили мотоцикл самого опасного байкера

Сегодня, 07:50

Житель столицы Черноземья обратил внимание на мотоцикл, стоявший на тротуаре. К боку двухколёсного транспорта была привязана бита.

Фотографию мотоцикла «самого опасного» байкера опубликовало сообщество «Аварии| ДТП| Воронежа». Автор снимка с иронией отметил, что на этом «железном коне» наверняка передвигается спортсмен, и удивился, зачем ему понадобилось обматывать биту проволокой.

Некоторые другие подписчики паблика с пониманием отнеслись к байкеру. «Нормально стоит, никому не мешает. А бита, чтобы от всяких уродов и прочей нечисти отбиваться», «У него висят номера, они не замазаны грязью. Он стоит у самого края. При всём этом он уже порядочнее 90% мотоциклистов», – пишут жители Воронежа. Ещё один комментатор предположил, что бита должна отпугнуть угонщиков.


Яна Васильева
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