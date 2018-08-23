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| | Geely представила в Шанхае новый кроссовер Geely SX-11

Geely представила в Шанхае новый кроссовер Geely SX-11

Сегодня, 07:25

Китайская компания Geely презентовала в Шанхае новую модель – компактный кроссовер Geely SX-11. Примечательно, что новинка приедет и на Московский автосалон, который откроется 29 августа.

Geely SX-11 является первым кроссовером B-класса, построенным на универсальной модельной архитектуре BMA. Платформа разрабатывалась более 4 лет и может быть использована для создания автомобиля в любом типе кузова с любой силовой установкой.

Новый кроссовер Geely SX-11 достигает в длину 4330 мм, ширина составляет 1800 мм, высота – 1609 мм, а размер колесной базы – 2600 мм. Модель предложена с двумя бензиновыми моторами: 1,0-литровым 136-сильным и 1,5-литровым 177-сильным.

В качестве трансмиссии с ними работает 7-ступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. Привод предусмотрен передний. С более мощным мотором кроссовер разгоняется до первой «сотни» за 7,9 секунды.

 

В оснащение Geely SX-11 входят система автоматической парковки, адаптивный круиз-контроль, современный мультимедийный комплекс, система управления с помощью смартфона с поддержкой связи 5G. Эксперты предполагают, что стоимость кроссовера составит от 1 100 000 до 1 500 000 рублей.


Юлия Романова
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