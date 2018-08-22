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| | В Воронежской области автомобиль ДПС опрокинулся при погоне

В Воронежской области автомобиль ДПС опрокинулся при погоне

Сегодня, 18:43

В Воронежской области произошел дорожный инцидент с участием автомобиля дорожно-патрульной службы. Такой информацией поделился пресс-центр регионального ГУ МВД.

На трассе Р-194 Воронеж-Луганск родитель машины марки ВАЗ-21099 спровоцировал аварию с автомобилем ДПС и скрылся с места происшествия. Правоохранители увидели ВАЗ-21099, который перемещался по полосе встречного движения по улице 50 лет СССР в городе Россошь. Полицейские обратились к родителю авто с требованием остановиться, но он не отреагировал на это, потому полицейские начали преследование.

На 153 километре указанной трассы в Каменском районе родитель врезался в полицейскую Daewoo Nexia в тот момент, когда патрульные хотели обогнать преследуемый автомобиль. В итоге авто вылетело в кювет и перевернулось. Водитель автомобиля LADA скрылся. На месте работают правоохранители, которые выясняют обстоятельства ДТП.


Дмитрий Павличко
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