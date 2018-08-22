Представлен обновленный седан Hyundai Elantra

Корейская машиностроительная компания Hyundai представила свой обновленный седан Hyundai Elantra. Новинку показали в США на специальном мероприятии.

Новый седан Hyundai Elantra обзавелся пересмотренной радиаторной решеткой, треугольной головной оптикой, треугольными противотуманными осветителями, переработанными бамперами и задними фонарями с иным оформлением. На крышке багажного отсека модели теперь отсутствует место для номера, который спустился ниже. В салоне нового седана можно отметить мультимедийный центр с сенсорным дисплеем размером 7 или 8 дюймов, видоизмененный руль, обновленную панель управления, модернизированные дефлекторы системы вентиляции и переработанный блок управления климат-контроля.

В функциональном перечне нового Hyundai Elantra следует выделить систему безопасного выхода, адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения, систему контроля за рядностью движения, камеру заднего обзора и опцию контроля мертвых зон. Подкапотное пространство американской версии Hyundai Elantra займет 2-литровый атмосферный мотор с производительностью 147 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются турбодвигатели объемами 1,4 и 1,6 литра с мощностью 128 и 201 «лошадки». Агрегаты приводятся в действие 6-скоростной МКПП, 6-диапазонной АКПП и 6-секционным «роботом.

На североамериканский авторынок машина выйдет осенью 2018 года. Стоимость новинки пока засекречена. Дореформенный седан в США стоит 14 450 долларов или 983 000 рублей.

Дмитрий Павличко