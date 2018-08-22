«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

От Редактора

«Опозорилась немного»: Ольгу Бузову высмеяли из-за хвастовства популярностью

 Ведущая рассказала, что стала лидером по запросам в поисковиках, и поблагодарила поклонников за

Сюжеты:

В США появился супермаркет из легендарных «Симпсонов» Елена Степаненко язвила насчет «сволочей-мужчин» на концерте в Ялте Помощник Google будет рассказывать пользователям только хорошие новости Барановская залезла на Галкина: Нагиев показал кадры со съёмок Первого канала У Илона Маска появилась личная страница в «Одноклассниках» Учёные выяснили, что в секунду человек фокусируется на 4 вещах На «Пусть говорят» обсудят развод Петросяна и Степаненко «Принимай меня»: Бузова рассказала о новом сюрпризе для поклонников Это всегда объединяет: Путин рассказал о своей связи с мужем Карин Кнайсль Никаких 50/50: В Сети ополчились против Елены Степаненко СМИ: Ирена Понарошку снова беременна Россияне собирали триколор из сигарет, трусов, носков и пробирок
| | Представлен обновленный седан Hyundai Elantra

Представлен обновленный седан Hyundai Elantra

Сегодня, 21:00

Корейская машиностроительная компания Hyundai представила свой обновленный седан Hyundai Elantra. Новинку показали в США на специальном мероприятии.

Новый седан Hyundai Elantra обзавелся пересмотренной радиаторной решеткой, треугольной головной оптикой, треугольными противотуманными осветителями, переработанными бамперами и задними фонарями с иным оформлением. На крышке багажного отсека модели теперь отсутствует место для номера, который спустился ниже. В салоне нового седана можно отметить мультимедийный центр с сенсорным дисплеем размером 7 или 8 дюймов, видоизмененный руль, обновленную панель управления, модернизированные дефлекторы системы вентиляции и переработанный блок управления климат-контроля.

В функциональном перечне нового Hyundai Elantra следует выделить систему безопасного выхода, адаптивный круиз-контроль, ассистент экстренного торможения, систему контроля за рядностью движения, камеру заднего обзора и опцию контроля мертвых зон. Подкапотное пространство американской версии Hyundai Elantra займет 2-литровый атмосферный мотор с производительностью 147 лошадиных сил. Кроме него предусматриваются турбодвигатели объемами 1,4 и 1,6 литра с мощностью 128 и 201 «лошадки». Агрегаты приводятся в действие 6-скоростной МКПП, 6-диапазонной АКПП и 6-секционным «роботом.

 

 

На североамериканский авторынок машина выйдет осенью 2018 года. Стоимость новинки пока засекречена. Дореформенный седан в США стоит 14 450 долларов или 983 000 рублей.


Дмитрий Павличко
Новости по теме
Обновлённый Hyundai Elantra представят летом 2018 года
Обновлённый Hyundai Elantra представят летом 2018 года

Презентация обновленного Hyundai Avante состоится в конце 2018 года. На многих рынках этот седан известен как Elantra. Накануне портал Top Rider озвучил новые…

В сети рассекретили внешность обновлённого Hyundai Elantra
В сети рассекретили внешность обновлённого Hyundai Elantra

 В Южной Корее фотошпионы засняли обновлённый вариант седана Hyundai Avante, известного россиянам как Elantra. Примечательно, что машину удалось…

Новый кроссовер Hyundai Tucson 2019 представлен в Нью-Йорке
Новый кроссовер Hyundai Tucson 2019 представлен в Нью-Йорке

Корейская компания Hyundai в рамках автосалона в Нью-Йорке представила рестайлинговую версию популярного кроссовера Hyundai Tucson. После обновления модель…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости