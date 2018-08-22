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| | В Приморье завершается асфальтирование участка дороги в районе Шкотово

В Приморье завершается асфальтирование участка дороги в районе Шкотово

Сегодня, 17:44

«Примавтодор» завершает работу по укладке асфальта на популярном участке трассы в поселке Шкотово. Об этом проинформировала администрация Приморья.

В сообщении говорится, что «Примавтодор» 22 августа завершает работы по асфальтированию участка трассы Артем Находка порт Восточный в поселке Шкотово. Известно, что проезжее полотно существенно расширено. Это стало возможным за счет укладки асфальта на обочинах.

Дорожники рассказали, что за счет расширения проезжей части станет удобнее объезжать междугородние автобусы, которые поворачивают на автостанцию Шкотово. За счет этого не будут провоцироваться пробки.

«Примавтодор» также сообщил, что ведутся работы по асфальтированию основной части дороги, убираются ямы, из-за которых автомобили замедлялись. Асфальтобетон укладывается в два слоя по 7 см.

Ранее стало известно, что «Примавтодор» завершил ремонт дорог в Светлогорье и Веденке-Соловьевке. Продолжаются работы на дороги в Андреевку. Приведет в порядок подъезд к бухтам Муравьиная и Лазурная, к аэровокзалу Владивостока. Ремонт проводился по программе «Развитие транспортного комплекса Приморского края».


Иван Головин
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