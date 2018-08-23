Новый Audi Q8 приедет в Россию в конце 2018 года

Новый немецкий премиальный кроссовер Audi Q8 появится в продаже в России в четвертом квартале 2018 года. Такой информацией с журналистами поделился московский филиал компании.

На европейский авторынок новинка вышла в августе текущего года. Пока машина обустроена 3-литровым 286-сильным турбодизелем, но бензиновые модификации приедут в автосалоны дилеров в следующем году.

Новый Audi Q8 построили на архитектуре MLB Evo. Автомобиль обзавелся 5-местным салоном и агрессивным дизайном. Новый Audi Q8 призван потеснить на рынке кроссоверы BMW X6 и Mercedes-Benz GLE Coupe. Отмечается, что встроенные двигатели приводятся в действие 8-скоростной АКПП с системой полного привода. Опционально покупателям доступны полноуправляемое шасси и пневматическая подвеска. Также автомобиль может получит гибридный модуль, состоящий из стартер-генератора и литий-ионного аккумулятора.

В Германии новый Audi Q8 обойдется от 76 300 евро. В России машина может стоить дороже дизельной модификации кроссовера Audi Q7, цена которого стартует от 4 400 000 рублей.

Дмитрий Павличко