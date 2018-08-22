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| | В РФ стартовало производство нового KIA Cerato

В РФ стартовало производство нового KIA Cerato

Сегодня, 16:29

Калининградский автозавод «Автотор» начал производство корейского седанам KIA Cerato третьей генерации. Модель построили на новой архитектуре KIA K2.

Подкапотное пространство нового KIA Cerato занимают 1,6- и 2-литровые бензиновые атмосферные моторы с производительностью 128 и 150 лошадиных сил. Они приводятся в действие 6-скоростной МКПП и 6-диапазонной АКПП. KIA Cerato третьего поколения приедет в автосалоны официальных дилеров бренда в третьем квартале текущего года.

Более подробные данные о российских версиях седана будут обнародованы ближе к началу продаж. Дебют нового KIA Cerato пройдет в рамках Московского автосалона, который откроется 29 августа. На рынок новинка выйдет осенью нынешнего года. За семь месяцев российские продажи KIA Cerato достигли отметки 5079 экземпляров, что на 40% превышает прошлогодние показатели.


Дмитрий Павличко
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