Седан Aurus проекта «Кортеж» показан на новых фотографиях

В России продолжается реализация проекта «Кортеж», и автомобильные папарацци показали очередную порцию снимков седана Aurus, разрабатываемого в его рамках. Эффектное транспортное средство запечатлели с нескольких ракурсов.

В Сети представлены фотографии седана Aurus Senat, разрабатываемого в проекте «Кортеж» на модульном шасси ЕМП. Автомобильные папарацци показали не только внешность, но и ее интерьер новинки. Кадры с седаном Aurus Senat проекта «Кортеж» продемонстрировал сайт Drom.ru. Судя по снимкам, в кадре представлена бронированная версия автомобиля. На продажу такая модификация модели пока не планируется, но предусмотрена для кремлевского гаража Федеральной службы охраны.

Проект «Кортеж» реализовывается последние 6 лет. В его рамках разрабатываются лимузин, седан, минивэн, кроссовер и мотоцикл сопровождения. Выпуск автомобилей наладят под маркой Aurus. Машины покажут на мотор-шоу в Москве, которые откроется в конце августа. Мотоцикл должен быть спроектирован в 2019 году. Автомобили Aurus оснащаются гибридным агрегатом, в состав которой входят бензиновый агрегат 4.4 V8 отдачей 598 л.с., пару которому составляют 9-АКПП и электродвигатель.

Общественность впервые увидела автомобиль Aurus вживую на инаугурации Владимира Путина, состоявшейся 7 мая 2018 года. Президент России прибыл на мероприятии на лимузине проекта «Кортеж».

Иван Головин