«Наживаются твари»: На М4 «Дон», в Сочи и Ростове заметили банду мошенников, которым хочется помочь

Мошенники пользуются доверчивостью и отзывчивостью водителей и давят при этом на человеческие чувства.

В соцсетях раскрыли очередную аферу, которую организовали откровенные жулики и активно ею пользовались на трассе М4 «Дон», в Ростове, Сочи и, как впоследствии выяснилось, по всему Краснодарскому краю. Суть заключается в следующем - мошенник (встречались и мужчины, и женщины, и семьи) останавливает на дороге и жалостливым голосом рассказывает историю, а после просит помочь. Якобы был на отдыхе и по пути домой сломался автомобиль, на его ремонт потратил оставшиеся деньги и теперь не хватает средств даже на бензин - на него и просит финансы жулик, или же предлагает слить часть топлива из автомобиля благодетеля. История выглядит крайне правдоподобной и многие свидетели стараются помочь горе-туристу.

Один из очевидцев заподозрил неладное и решил в местной группе Сочи рассказать про данный случай. Как выяснилось общими усилиями, в регионе орудует целая банда мошенников, которым хочется помочь. Города выбираются неслучайно - они чаще всего находятся по пути следования с юга в центральные регионы страны, и даже захватывают трассу М4 «Дон», чтобы инцидент выглядел максимально реалистичным. Многие автомобилисты из Сочи видели подобную банду в различных частях города - объединяет их чаще всего машина - белый хэтчбек Hyundai, а сами мошенники чередуются, чтобы сильно не примелькаться.

Но в соцсетях предупреждают, что действующие лица и авто могут меняться, а схема оставаться той же - в дороге произошел инцидент и теперь нужны деньги, чтобы добраться домой. Автомобилисты, которые все же попались на уловку рассказали, каким образом их развели на деньги: «Мать присмерти, до казани как бы доехать. 3 дня На воде сидим. Это он мне заливал. Бензина предлогал, Брать не стал. 2 сотки дал, дак упрашивал что бы еще на карту скинул», «вот эта машина и передвигается по всему краю,последние дни по сочи катается, только люди меняются... видимо он не один работает... на людском наживаются твари», «его трудно не запомнить))) да, много народу они обработали, очень много».

Дальнейшая судьба банды жуликов остается неизвестной, не исключается, что теперь свидетели подобного попрошайничества сразу же обратятся в органы, чтобы остановить «развод». Подобный обман является негативным опытом, ведь попавшиеся на уловку мошенников однажды просто могут проехать мимо водителя, реально оказавшегося в беде.

Настя Пересоль