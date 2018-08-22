«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мнения

«Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага

Мания величия «давно и бесповоротно» завладела Филиппом Бедросовичем. Она проявляется не только в

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

От Редактора

Коррупция, угрозы и наркотики: Россия погрязла в преступлениях депутатов

 За короткий период народные избранники из Зауралья, Смоленска и Череповца фигурировали в различных

Сюжеты:

87-летний Иван Красно разводится с 27-летней женой Бюстгальтер для мужчин?: Дизайнеры ввели в моду мужскую короткую футболку «Наживаются твари»: На М4 «Дон», в Сочи и Ростове заметили банду мошенников, которым хочется помочь Человек-флаг: Звезда «Универа» облачился в цвета символа России По стопам Ким Кардашьян: Кайли Дженнер грозит нападение за фото в Instagram «Трехцветное чудо в перьях»: Киркоров поздравил россиян с Днем Государственного флага «Развод на деньги»: на отменённые совместные концерты Петросяна и Степаненко выставили «двойную» цену На «УАЗике» в новую жизнь: Бузова похвастается вульгарным свадебным кортежем в центре Ульяновска Уэйн Руни: Криштиану Роналду выиграет Лигу чемпионов с «Ювентусом» Джуна рекомендовала Петросяну не разводиться из-за плохой энергетики Эксперты назвали простой способ подстраховаться при утере AirPods Звезда «Баффи - истребительница вампиров» тайно вышла замуж за возлюбленного-бизнесмена
| | «Наживаются твари»: На М4 «Дон», в Сочи и Ростове заметили банду мошенников, которым хочется помочь

«Наживаются твари»: На М4 «Дон», в Сочи и Ростове заметили банду мошенников, которым хочется помочь

Сегодня, 14:52

Мошенники пользуются доверчивостью и отзывчивостью водителей и давят при этом на человеческие чувства.

 

В соцсетях раскрыли очередную аферу, которую организовали откровенные жулики и активно ею пользовались на трассе М4 «Дон», в Ростове, Сочи и, как впоследствии выяснилось, по всему Краснодарскому краю. Суть заключается в следующем - мошенник (встречались и мужчины, и женщины, и семьи) останавливает на дороге и жалостливым голосом рассказывает историю, а после просит помочь. Якобы был на отдыхе и по пути домой сломался автомобиль, на его ремонт потратил оставшиеся деньги и теперь не хватает средств даже на бензин - на него и просит финансы жулик, или же предлагает слить часть топлива из автомобиля благодетеля. История выглядит крайне правдоподобной и многие свидетели стараются помочь горе-туристу.

Один из очевидцев заподозрил неладное и решил в местной группе Сочи рассказать про данный случай. Как выяснилось общими усилиями, в регионе орудует целая банда мошенников, которым хочется помочь. Города выбираются неслучайно - они чаще всего находятся по пути следования с юга в центральные регионы страны, и даже захватывают трассу М4 «Дон», чтобы инцидент выглядел максимально реалистичным. Многие автомобилисты из Сочи видели подобную банду в различных частях города - объединяет их чаще всего машина - белый хэтчбек Hyundai, а сами мошенники чередуются, чтобы сильно не примелькаться. 

 

Но в соцсетях предупреждают, что действующие лица и авто могут меняться, а схема оставаться той же - в дороге произошел инцидент и теперь нужны деньги, чтобы добраться домой. Автомобилисты, которые все же попались на уловку рассказали, каким образом их развели на деньги: «Мать присмерти, до казани как бы доехать. 3 дня На воде сидим. Это он мне заливал. Бензина предлогал, Брать не стал. 2 сотки дал, дак упрашивал что бы еще на карту скинул», «вот эта машина и передвигается по всему краю,последние дни по сочи катается, только люди меняются... видимо он не один работает... на людском наживаются твари», «его трудно не запомнить))) да, много народу они обработали, очень много».

Дальнейшая судьба банды жуликов остается неизвестной, не исключается, что теперь свидетели подобного попрошайничества сразу же обратятся в органы, чтобы остановить «развод». Подобный обман является негативным опытом, ведь попавшиеся на уловку мошенников однажды просто могут проехать мимо водителя, реально оказавшегося в беде.


Настя Пересоль
Новости по теме
«Нам на вас плевать»: Мошенник с М4 «Дон» рассказал о «разводе лохов»
«Нам на вас плевать»: Мошенник с М4 «Дон» рассказал о «разводе лохов»

Жулик пооткровенничал в соцсетях и заявил, что полиция не спасёт от мошенников на трассе.

Егорова: Невменяемый Степанов просит помочь ему
Егорова: Невменяемый Степанов просит помочь ему

Актриса Дарья Егорова рассказывает о том, как ее экс-возлюбленный Василий Степанов звонит ей до сих пор и просит о помощи. Восходящая звезда российского…

Мошенники организовали в Сети сбор средств для жертв крушения Ан-148
Мошенники организовали в Сети сбор средств для жертв крушения Ан-148

Несколько сообществ в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники" опубликовали объявления о деятельности мошенника, который захотел заработать деньги на людском…

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Самое интересное
Последние новости
VladTime рекомендует
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости