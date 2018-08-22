В сети рассекретили интерьер нового LADA Vesta Sport

Российская автомобилестроительная компания «АвтоВАЗ» обнародовала на просторах интернета первые фотоснимки интерьера своего нового седана LADA Vesta Sport. Новинку должны представить в рамках Московского автосалона, который откроется в конце августа.

Салон нового спортивного седана исполнен в черных тонах и характеризуется передними креслами с выраженной боковой поддержкой и красными акцентами из алькантары, контрастным орнаментом и декоративными карбоновыми компонентами. На подголовниках начертан логотип спортивной версии. Руль, селектор трансмиссии и рычаг ручного тормоза обшиты черной перфорированной кожей.

Подкапотное пространство нового LADA Vesta Sport занимает 1,8-литровый мотор с отдачей 145 лошадиных сил. Двигатель обладает новыми распределительными валами, обновленной системой подачи горючего, перенастроенной системой газораспределения и новой выпускной системой. В конструкции авто разработчики использовали 205 новых комплектующих.

Также «заряженный» седан обустроили системой динамической стабилизации со спортивными параметрами и возможностью полной деактивации. Сроки выхода новинки на отечественный авторынок пока засекречены.

Дмитрий Павличко