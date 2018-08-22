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| | Названы российские цены на пикап Mercedes-Benz X-Class с мощнейшим мотором

Названы российские цены на пикап Mercedes-Benz X-Class с мощнейшим мотором

Сегодня, 14:35

Немецкий люксовый бренд Mercedes-Benz озвучил ценники на премиальное исполнение своего пикапа Mercedes-Benz X-Class – X350d 4MATIC. Новинка выйдет на авторынок РФ осенью текущего года и будет стоить 3 875 000 рублей.

Подкапотное пространство немецкого пикапа Mercedes-Benz X350d 4MATIC занимает 6-цилиндровый мотор объемом 3,0 литра с производительностью в 258 лошадиных сил. Агрегат обустроен системой непосредственного впрыска топлива и турбиной с изменяемой геометрией крыльчатки. Установка приводится в действие 7-диапазонной АКПП. Первую «сотню» пикап набирает за 7,5 секунд. Затраты топлива в смешанном цикле достигает 9,0 литров на 100 км пробега.

На российский рынок пикап Mercedes-Benz X-Class вышел летом 2018 года. Стандартный пикап укомплектован 4-цилиндровыми 2,4-литровыми дизельными агрегатами с отдачей 163 и 190 «лошадок». Они работают в тандеме с 6-ступенчатой МКПП и 7-секционной АКПП. За базовый вариант пикапа россиянам придется выложить от 2 899 000 рублей.


Дмитрий Павличко
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