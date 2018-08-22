Средняя стоимость ОСАГО в Томске вырастет на 20%

В «Росгосстрахе» прогнозирую повышение стоимости полиса ОСАГО в Томске на фоне грядущей реформы.

Владимир Эсаулов, директор томского филиала «Росгосстраха», заявил, что ожидаемая в 2019 году реформа приведет к подорожанию ОСАГО. По прогнозу эксперта, для томичей стоимость полиса в среднем вырастет на 20%.

Напомним, ранее сообщалось, что в России реформируют тарификацию ОСАГО. На первом этапе реформы должен быть расширен базовый тариф для легковушек физлиц: максимальную ставку хотят повысит с 4 118 до 4 942 рублей. Минимальную намерены понизить с 3 432 до 2 746 рублей. ОСАГО станет доступнее для владельцев мототехники, а также для юрлиц.

Владимир Эсаулов также заявил, что на протяжении следующего года будет урегулирован коэффициент бонус-малус (КБМ), начисляемый страховиками за вождение без аварий и за счет которого автомобилистам начисляются скидки при покупке ОСАГО. Вместе четырех может быть введено 50 градаций, включающие возраст и другую личную информацию.

Иван Головин