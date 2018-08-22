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| | Автопробег "Хранители России" во Владивостоке

Автопробег "Хранители России" во Владивостоке

Сегодня, 12:33

23 августа участники общероссийского автопробега "Хранители России" прибудут в столицу Приморского края.

 «Наша основная цель – привлечь внимание неравнодушных и инициативных граждан к проектам и деятельности всероссийского общественного движения «Хранители России», а так же собственным примером показать активную гражданскую позицию. В повестке автопробега запланированы встречи с общественными деятелями, журналистами и ветеранами» - комментирует инициатор и лидер автопробега член КС НСБ, заместитель председателя Гильдии НСБ Московской торгово-промышленной палаты Владимир Каширов.

Напомним, что автопробег стартовал 1 августа с "нулевого километра" на Красной площади в столице. Акция проходит при поддержке Координационного Совета негосударственной сферы безопасности (КС НСБ), медиапортала «Хранитель», информационного агентства «Ветеранские вести».

Инициативу поддержали сенаторы Совета Федерации Виктор ОзеровАлексей Кондратьев, депутат Мосгордумы Инна Святенко, депутат
Мосгордумы и Президент Московской торгово-промышленной палаты Владимир Платонов, Председатель Профсоюза НСБ России Дмитрий Галочкин, ряд других видных общественных  и государственных деятелей.

Предполагается, что во время общения во Владивостоке будут затронуты вопросы развития общественного и журналистского контроля, военно-патриотического воспитания и молодежной политики.



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