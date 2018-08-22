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| | Маршрутка №6-МТ получит новую остановку у ЖК "Соловьиная роща" Ростова

Маршрутка №6-МТ получит новую остановку у ЖК "Соловьиная роща" Ростова

Сегодня, 11:56

Маршрутное такси №6-МТ, которое перемещается по маршруту Береговая микрорайон - Левенцовский тепер будет подъезжать к жилому комплексу «Соловьиная роща». Такой информацией поделился паблик в социальных сетях «Ростовский городской транспорт».

Остановку власти установят как и при направлении в центральную часть Ростова, так и на Западный. Отныне маршрутки, имеющие обозначение 6-МТ, будут передвигаться по такому направлению: улица Доватора - улица - Алейникова - улица Шаповалова - разворот рядом с ЖК «Соловьиная роща» и далее в противоположном направлении.

Раньше сообщалось, что с 1 ноября нынешнего года, в соответствии с новым порядком движения, в ЖК «Соловьиная роща» будут заезжать маршрутки под номерами 17 и 62. Первая следует по направлению улица Ленина - Сельмаш, а вторая перемещается из центра города до площади Карла Маркса.


Дмитрий Павличко
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 Информацией об этом поделились источники в социальных сетях, которые также предоставили кадры с места происшествия.

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