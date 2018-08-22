«ГАЗ» представил внедорожный пикап и микроавтобус

Горьковские машиностроители показали внедорожники, основой для которых послужил «Соболь 4х4» Next. Автомобили позиционируются как экспериментальные модели.

Накануне прошел международный форум «Неделя национальной безопасности». На мероприятии побывал «ГАЗ», представивший экспериментальные внедорожные модели, построенные на базе «Соболь 4х4» Next.

Обе новинки рассматриваются как транспорт для любителей активного и экстремального отдыха. Также эти автомобили могут найти применение в нефтяной отрасли и сельском хозяйстве. Обе машины оснащены кабинным модулем от «ГАЗель Next». При этом машины получили уникальные элементы, такие как капот, осветители, бампер. Кресла для водителя и переднего пассажира имеют разнообразные настройки и поясничную поддержку.

Пикап и микроавтобус на базе «Соболь 4х4» Next оснащены подключаемым полным приводом, получили раздаточную коробку с понижающей передачей и электронным управлением, блокирующийся дифференциал обоих мостов. Также машины обзавелись увеличенной до 3 185 мм колесной базой.

Пикап имеет закрывающиеся ящики и лебедку. Микроавтобус получил шесть посадочных мест, а в просторном багажном отделении фургона можно разместить груз до 800 кг.

На форуме «ГАЗ» также показал мобильный центр на базе «ГАЗон Next». Он может использоваться как передвижная медицинская диагностическая станция. Кроме того, на мероприятии представили автомобиль для реанимации на платформе «ГАЗель Next». Также продемонстрирован внедорожник скорой помощи на базе «Соболь 4х4».

Иван Головин