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| | Обновленный родстер Mercedes-AMG GT R проходит дорожные тесты на Нюрбургринге

Обновленный родстер Mercedes-AMG GT R проходит дорожные тесты на Нюрбургринге

Сегодня, 05:00

Обновленный немецкий родстер Mercedes-AMG GT R вывели на дорожные испытания, которые он проходит на экстремальном немецком треке Нюрбургринге. Недавно на просторах интернета распространили шпионские фотографии родстера.

При обновлении родстера Mercedes-AMG GT R инженеры премиального бренда руководствовались предпочтениями любителей гоночных трасс и извилистых дорог. Вполне вероятно, что под капотом родстера появится более производительный мотор. Вероятно им станет 600-сильный агрегат.

 

 

 

 

 

 

 

 

На фотографиях, попавших в сеть, обновленный родстер Mercedes-AMG GT R скрывает камуфляжная пленка. Новинку могут обустроить аэродинамическими компонентами, выполненными из углепластика, что позволит снизить массу автомобиля. Стоимость рестайлингового родстера пока засекречена. Раньше глава подразделения Mercedes-AMG Тобиас Моерс сообщал, что инженеры начали работу над «заряженным» родстером, который станет более гоночным, чем его прежние версии.


Дмитрий Павличко
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