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| | Стали известны подробности о новом кроссовере Renault для российского авторынка

Стали известны подробности о новом кроссовере Renault для российского авторынка

Сегодня, 10:58

В пресс-центре французской автомобилестроительной компании Renault назвали имя нового кроссовера макри для российского рынка, относимого к C-сегменту. Публичный дебют автомобиля пройдет на Московском автосалоне, а производство будет осуществляться на заводе компании в Москве.

Кроссовер назовут Renault Arkana, что подчеркивает эксклюзивность грядущего кроссовера и его таинственность. Как сообщают представители бренда, имя модели вызывает ассоциации с загадочностью, привлекательностью и новаторским духом.

Согласно инсайдерской информации, кроссовер построят на архитектуре Renault Kaptur, под капотом которого разместились бензиновые агрегаты объемом 1,6 и 2,0 литра с производительностью 114 и 143 лошадиные силы. Отмечается, что бренд позиционирует Renault Arkana как глобальную модель, ориентированную на потребителей Восточной Европы, Китая и Южной Америки. Интересен тот факт, что прежде всего кроссовер выйдет на российский рынок, а случится это в 2019 году.


Дмитрий Павличко
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