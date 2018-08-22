В Германии представлен электрический предвестник будущих кроссоверов Opel

Немецкий бренд Opel, подконтрольный французскому концерну PSA Group, презентовал концепт GT X Experimental, благодаря которому можно рассмотреть оформление будущих кроссоверов компании. Дебют авто прошел в Рюссельхайме в дизайнерском центре компании.

Длина автомобиля, в основу которого лег прототип, составила 4,06 м, что на 14 см меньше актуальной генерации Opel Mokka. Однако небольшой кроссовер своей линией верха подобен компактному хэтчбеку Opel Adam.

Концепт характеризуется отсутствием центральных стоек и светодиодной матричной оптики головного света перевернутой L-образной формы. Салон прототипа отличается минималистичной стилистикой. В интерьере нет аналоговых кнопок и механических переключателей. Также в интерьере отмечают тонкий руль и полностью электронная панель управления, которая объединилась с тачскрином мультимедийного центра.

Opel GT X Experimental обустроили полностью электрическим мотором, параметры которого пока засекречены. Электромотор запускается 50-киловаттным литий-ионным аккумулятором. Вероятно, машину оснастят системой полуавтоматического управления.

Дмитрий Павличко