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| | Кроссовер Chery Tiggo 5Х рассекретили до дебюта

Кроссовер Chery Tiggo 5Х рассекретили до дебюта

Сегодня, 08:53

Вскоре на авторынке Китая стартуют продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 5Х, однако дату презентации пока не сообщили. В сети на шпионских фото рассекретили дизайн салона до официального дебюта.

Китайские СМИ опубликовали первые шпионские снимки салона Chery Tiggo 5Х рассекретив дизайн до официальной презентации, которая пройдет в ближайшее время. Вначале обновленный кроссовер представят на китайском рынке, а в следующем году авто привезут в Россию, однако модель будут называть Chery Tiggo 4.

Обновленный Chery Tiggo 5Х получил унифицированную внешность с Tiggo 8, благодаря решетке радиатора, фарам и бамперам. Новый салон стал более эрогономичный и удобный, благодаря переработанной передней панели, блока управления климат-контроля, новому рулю и другим дефлекторам обдува.

 

Chery Tiggo 5Х оснастят атмосферником объемом 1,5 литра с отдачей в 116 «лошадей» и турбодвигателем объемом 1,5 литра с отдачей в 147 «лошадей». В паре предлагают коробку-автомат на шесть ступеней и МКПП на пять. Стоимость и варианты комплектаций объявят ближе к старту продаж.


Татьяна Рязанская
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