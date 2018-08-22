Кроссовер Chery Tiggo 5Х рассекретили до дебюта

Вскоре на авторынке Китая стартуют продажи обновленного кроссовера Chery Tiggo 5Х, однако дату презентации пока не сообщили. В сети на шпионских фото рассекретили дизайн салона до официального дебюта.

Китайские СМИ опубликовали первые шпионские снимки салона Chery Tiggo 5Х рассекретив дизайн до официальной презентации, которая пройдет в ближайшее время. Вначале обновленный кроссовер представят на китайском рынке, а в следующем году авто привезут в Россию, однако модель будут называть Chery Tiggo 4.

Обновленный Chery Tiggo 5Х получил унифицированную внешность с Tiggo 8, благодаря решетке радиатора, фарам и бамперам. Новый салон стал более эрогономичный и удобный, благодаря переработанной передней панели, блока управления климат-контроля, новому рулю и другим дефлекторам обдува.

Chery Tiggo 5Х оснастят атмосферником объемом 1,5 литра с отдачей в 116 «лошадей» и турбодвигателем объемом 1,5 литра с отдачей в 147 «лошадей». В паре предлагают коробку-автомат на шесть ступеней и МКПП на пять. Стоимость и варианты комплектаций объявят ближе к старту продаж.

Татьяна Рязанская