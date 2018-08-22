Швейцарцы из Fab Design обновили кузовной обвес для Mercedes-Benz G500 4X4

Немецкий внедорожник Mercedes-Benz G500 4X4 часто подвергается доработкам, так как он является наиболее привлекательным. Не обошли автомобиль вниманием и инженеры швейцарской тюнинговой компании Fab Design.

Швейцарцы создали брутальный обвес для Merdedes-Benz G500 4X4, который стал отличным дополнением во внешнем оформлении автомобиля. Внедорожник обустроили пересмотренными передними и задними бамперами, а также расширителями колесных арок.

Помимо всего, разработчики полностью заменили капот, а на верху установили светодиодные дневные ходовые огни. В боковые юбки тюнеры установили выхлопную систему. Кроме того, тюнеры еще более улучшили вседорожные свойства Mercedes-Benz G500 4X4.

Изменились ли технические параметры тюнингованного внедорожника пока неизвестно. Стоит отметить, что подкапотное пространство стандартного Mercedes-Benz G500 4X4 занимает 8-цилиндровый 4-литровый мотор с производительностью 422 лошадиные силы.

Дмитрий Павличко