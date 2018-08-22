Новый Nissan Kicks на базе Renault Duster получил пересмотренный дизайн

Японские разработчики из Nissan готовят свой новый кроссовер Nissan Kicks, предназначенный для индийского авторынка. Накануне в сети появился видеоролик с тестовым прототипом кроссовера, который выведен на дороги общего пользования.

Компактный кроссовер Nissan Kicks уже давно доступен в КНР, США, Канаде, Аргентине, Бразилии и Мексике. Кроссовер построили на архитектуре V, которую создали инженеры альянса Renault-Nissan и которая послужила базой для Nissan Micra и Nissan Juke нынешнего поколения.

На видео и фото заметно, что индийская версия Nissan Kicks плотно обтянута камуфляжной пленкой, но несмотря на это можно рассмотреть подробности модели. Новинка разработана на шасси B0, на котором созданы российские Renault Kaptur и Nissan Terrano. Габариты кроссовера составили 4295X1760X1590 мм, а длина колесной базы достигает 2 620 мм. Индийский Nissan Kicks получил переработанную решетку радиатора, иную линию остекления и пересмотренные каркасы боковых зеркал. В интерьере стоит отметить «парящий» сенсорный дисплей мультимедийной установки.

В моторном отсеке Nissan Kicks для Индии, разместился бензиновый двигатель объемом 1,5 литра с мощностью 106 л.с. Выпуск машины наладят на индийском автозаводе бренда, а премьера новинки назначена на 2018 год.

Дмитрий Павличко