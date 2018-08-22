«Кто кого обокрал?»: Россиян рассорил «ворованный у японцев» салон LADA Granta FL

Автомобилисты уверены, что дизайнеры «АвтоВАЗ» не стали утруждаться, поэтому «украли» интерьер у моделей Datsun, сборка которых также налажена в Тольятти.

Буквально вчера, 21 августа, компания «АвтоВАЗ» рассекретила интерьер нового LADA Granta, который получил «подтяжку» лица и принял корпоративный Икс-стиль. Вместе с тем далеко не все российские автомобилисты оценили интерьер новинки, назвав его плагиатом.

Пользователи социальных сетей заметили, что центральная консоль фейслифтингового LADA Granta буквально «украдена» у бюджетного седана Datsun on-Do – приборная панель попросту заимствована у «японца».

Другие автомобилисты отметили, что обе модели производятся на одной сборочной линии, поэтому не удивительно, что общего у них довольно много. Несмотря на это россияне также остались недовольны новым дизайном задних сидений, которые стали «как игрушечные». «Ворованный у японцев» интерьер модели рассорил россиян в соцсетях.

Нашлись и те, кто вступился за дизайнеров «АвтоВАЗ». Хэйтерам напомнили, что модель Datsun on-DO использует «вазовские» двигатели, а также платформу, разработанную для LADA Granta. «Ну, и кто кого обокрал?» – недоумевают автомобилисты.

Васисуалий Мурчалов