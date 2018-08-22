Skoda выпустила миллионный кроссовер

Пресс-центр чешского бренда Skoda распространил информацию о выпуске своего миллионного кроссовера. Автомобиль выпустило предприятие в Квасинах (Чехия).

Юбилейной машиной стал небольшой кроссовер Skoda Karoq, подкапотное пространство которого занимает 1,5-литровый 150-сильный турбомотор, приводимый в действие роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. В настоящее время автомобиль уже приехал к заказчику в Испанию.

Первым кроссовер чешской марки стал Skoda Yeti, выпущенный в 2009 году. Производство такого автомобиля прекратилось в 2017 году. На протяжении 8 лет с конвейера сошло 684 500 экземпляров. На смену Skoda Yeti пришел кроссовер Skoda Karoq. В Китае на сегодняшний день предлагается кроссовер Skoda Kamiq, получивший 12 000 предзаказов.

Skoda организовала локальную сборку кроссоверов в Чехии, РФ и Китае. В 2019 году чехи собираются выпустить массовый электрокар, в основу которого ляжет прототип Vision X.

Дмитрий Павличко