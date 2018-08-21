Салон новой LADA Granta FL полностью рассекречен в сети

Более удобные сиденья, новая «приборка» и центральная консоль в X-стиле – обновленная LADA Granta FL приятно удивила интерьером.

Недавно в сеть попали первые изображения салона обновленной модели LADA Granta. Судя по всему, X-стиль проявился в модели не только внешне.

Прежде всего в глаза бросается видоизмененная центральная консоль со светодиодной подсветкой. Здесь появились рельефные элементы, выполненные в фирменной X-стилистике.

Приборная панель подверглась радикальным изменениям: увеличенный монохромный экран объединен с блоком контрольных индикаторов, а цифры на спидометре и тахометре размещены радиально. В целом, передняя панель обновленной LADA Granta FL выглядит более стильно и современно.

Водительское сиденье стало более удобным – теперь есть возможность регулировать его по высоте в диапазоне 40 мм. Что касается заднего ряда кресел, они могут похвастаться новым дизайном и формой с выраженной боковой поддержкой. Также «АвтоВАЗ» усовершенствовал геометрию подголовников всех сидений.

Изменения затронули и рычаг ручного тормоза, который стал более удобным.

Напомним, премьера обновленной LADA Granta состоится в рамках Московского автосалона, который откроет свои двери в конце месяца. Также на мероприятии «АвтоВАЗ» представит четыре новинки, но пока неизвестно, какие именно. Предполагается, что одними из них будут LADA 4x4 нового поколения и хэтчбек повышенной проходимости LADA Xray Cross.

Юлия Романова