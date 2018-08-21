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| | "Не верится, что это Россия": На М-4 «Дон» обнаружили очень необычное кафе и байкерский клуб

"Не верится, что это Россия": На М-4 «Дон» обнаружили очень необычное кафе и байкерский клуб

Сегодня, 20:25

Заведение выделяется среди других зданий хотя бы тем, что на его крыше располагается большой мотоцикл-скелет, а рядом стоит памятник погибшим байкерам.

 

Это странное заведение на трассе М-4 «Дон» является кафе, в котором можно отдохнуть с дороги, заказать себе бодрящий напиток и легкие закуски. Рядом с ним находится байкерский клуб «Гараж». Водители очень удивляются, когда впервые видят странное кафе. На его крышу частенько забираются люди, чтобы сфотографироваться на мотоцикле. Транспортное средство изображено в виде скелета. Любители техники обожают сделать селфи на этом «железном кафе».

Туристы не обходят стороной и байкерский клуб. Там выставляют напоказ нестандартные модели мотоциклов, сделанные местными Кулибиными и даже разрешают отдыхающим запечатлеть себя на фоне их рукотворной работы. Открывается это необычное кафе в восемь утра. Правда некоторые критикуют меню этого заведения. В социальных сетях пишут, что блюда там не очень вкусные, зато владельцы заведения завлекают покупателей оригинальным видом кафе. Один из интернет-пользователей даже отметил: "не верится, что это Россия, так круто и необычно". 


Домбровский Сергей
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