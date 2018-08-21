«Проклятое место»: Водители жалуются на «адское дыхание» на М-4 «Дон» около Лосево

В Павловском районе Воронежской области на дороге в Лосево возникают 20-километровые пробки. Некоторые водители пытаются объехать заторы по грунтовке, но сталкиваются с ничуть не меньшими проблемами.

Желающие попасть на море через трассу М-4 «Дон» жалуются на дорогу через село Лосево в Воронежской области. Там они вынуждены простаивать в огромных пробках, а кто не хочет этого делать и пытается сэкономить время ощущают «адское дыхание». Так водители между собой называют объезд заторов по грунтовке, поскольку поднимается пыль. Летом в салоне авто очень жарко, если не работает кондиционер конечно. Многие автолюбители открывают окна и чувствуют «адское дыхание».

Власти Воронежской области осведомлены о проблемах с трассой на Лосево, но пока ничем не могут помочь владельцам транспортных средств. Водители сняли на камеру неприятный участок дороги и выложили ролик на видеохостинге YouTube. Пользователи удивляются, как автолюбителям вообще удается ездить по этой трассе.

Домбровский Сергей