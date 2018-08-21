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| | Водители делятся информацией о расходе топлива на трассе М-4 «Дон»

Водители делятся информацией о расходе топлива на трассе М-4 «Дон»

Сегодня, 20:42

Летом многие отправляются отдохнуть на море на своих машинах. Путь владельцев транспортных средств пролегает через трассу М-4 «Дон».

 

Водители в социальных сетях делятся информацией о расходе топлива на этой дороге. Владелец авто LADA Kalina сообщил, что ехал по М-4 «Дон» к морю довольно благополучно. Он не попал в дорожные пробки и его машина практически не ломался. По прибытии к курорту он обнаружил, расход горючего на 100 километров составил 5,3 литра. Этот показатель приятно удивил водителя. На обратном пути расход топлива не изменился, хотя владелец LADA Kalina нагрузил свою машину посторонними предметами. При этом скорость езды составляла до 110 километров в час.

Владелец LADA Vesta сообщил другие показатели. У него при перемещении по М-4 «Дон» на 100 километров ушло уже 6,3 литра горючего. При этом кондиционер в авто держали всё время включенными. В деньгах разница на путешествие к морю на LADA Kalina и LADA Vesta получилась приличная.


Домбровский Сергей
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