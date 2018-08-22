Представлен рейтинг популярных моделей по федеральным округам РФ

«АВТОСТАТ» провел исследование, чтобы выявить самые востребованные легковушки по федеральным округам РФ. Эксперты оперировали данными за первые семь месяцев текущего года.

Изыскание аналитиков агентства «АВТОСТАТ» показало, что восемь федеральных округов РФ имеют пять лидеров авторынка. Легковушкой №1 в России остается южнокорейский бестселлер KIA Rio. Автомобиль лидирует в четырех округах. Самые масштабные продажи модель имеет в ЦФО, где за январь-июль было реализовано 19,8 тысяч экземпляров Rio. Уральский федеральный округ отличился показателем в 5,7 тысячи проданных корейских легковушек. Продажи машины в Южной ФО составили 5,4 тысячи единиц. В Сибири реализовано 3,2 тысячи KIA Rio.

Лидером Северо-Западного федерального округа признан паркетник Hyundai Creta (5,1 тысячи единиц), который также является общероссийским лидером на рынке SUV. На Дальнем Востоке самым востребованным легковым автомобилем стал Toyota RAV4. За январь-июль этот паркетник разошелся в округе в количестве около 600 экземпляров.

Жители Приволжского федерального округа активно покупают отечественную LADA Granta. За отчетный период ее продажи здесь составили 21,5 тысячи единиц. В Северо-Кавказском ФО лучший результат показала LADA Vesta с тиражом в 4,7 тысячи машин.

Иван Головин