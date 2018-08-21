Концерн "Калашников" презентовал электромотицикл, электрокар и робота

Российский концерн «Калашников» показал несколько новых разработок, среди которых управляемый робот, полностью электрический мотоцикл ии электрокар. Новинки презентовали в рамках международного форума «Армия-2018», который проходит в парке «Патриот» с 21 по 28 августа.

Интересно, что гражданский электромобиль UV-4 сможет разогнаться до 80 км/ч, а мощность его электродвигателя составила 50 кВт. Автомобиль обладает низкой пожаро- и взрывоопасностью в случае ДТП.

Электрический байк UM-1 будет простым в использовании, обладать пониженным уровнем шума и минимальными требованиями в обслуживании. Электромотоцикл может развить скорость до 80 км/ч, а емкость аккумулятора мотоцикла составит 15 кВт.

Далее следует выделить робота, вес которого составил 4 500 кг. Его функции и параметры пока засекречены. Робот расположился у входа в выставочный павильон концерна.

Дмитрий Павличко