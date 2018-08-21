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| | Шестеро пострадавших в ДТП на трассе Томск-Каргала продолжают находиться в больнице

Шестеро пострадавших в ДТП на трассе Томск-Каргала продолжают находиться в больнице

Сегодня, 16:55

Сегодня появилась информация, что пятеро пострадавших в масштабном дорожно-транспортном происшествии на автодороге Томск – Каргала выписаны из больницы. Но еще шесть человек содержатся в медучреждении, среди которых мальчик и девочка в возрасте 7 лет.

Медики сообщили, что три женщины пребывают в тяжелом состоянии, а у детей наблюдается хорошее самочувствие. Еще один мужчина содержится в отделении торакальной хирургии и находится в стабильном состоянии.

Отмечается, что на указанной автотрассе произошла дорожная аварии при участии Toyota FunCargo, Toyota Town Ace и грузовика. В результате автокатастрофы погиб один человек и одиннадцать получили травмы разной степени тяжести.

Через день сотрудники правоохранительных органов задержали водителя большегруза, бывшего третьим участником происшествия. Полицейские инициировали проверку и выясняют обстоятельства произошедшего.


Дмитрий Павличко
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