Porsche озвучила параметры машины из проекта Project Gold

Ранее стало известно, что немецкие машиностроители занялись проектом Project Gold, в рамках которого разрабатывают автомобиль в честь 70-летия Porsche.

Недавно в Porsche сообщили о проекте Project Gold, в рамках которого разрабатывается автомобиль на базе классической модели 911. Он будет выпущен в единственном экземпляре, и посвятят его 70-летию немецкой марки.

Изначально немцы не рассекречивали подробности Project Gold, и предполагалось, что автомобиль, который строят в рамках проекта, будет оснащен современной силовой установкой, что огорчило некоторых приверженцев марки Porsche. Однако накануне стало известно, что моторный отсек машины займет аутентичная «шестерка» М64/60, производительность которой составляет 450 л.с.

Презентация спорткара Porsche Project Gold состоится 24 августа. Уже сейчас можно с уверенностью говорить, что автомобиль получит золотистый кузов, а детали машины окрасят в яркий абрикосовый оттенок.

Иван Головин