В России стал доступнее новый Infiniti Q60

Японский премиальный бренд пересмотрел рублевый прайс на новое купе Infiniti Q60, за счет чего «заряженный» автомобиль стал доступнее в России.

Стоимость нового купе Infiniti Q60 в России упала на 74 000 рублей. Отныне автомобиль продается в РФ за 3 415 000 рублей. С таким ценником машина доступна до конца лета. Уточним, что купе предлагается в стране в единственной сборке Sport ProActive с 20-дюймовыми дисками и летними спортивными покрышками.

Силовую линейку купе Infiniti Q60 в России представляет единственный агрегат 3.0 V6, производительность которого составляет 405 л.с. Пару ему составляет 7-АКПП. С таким двигателем автомобиль разгоняется до 100 км/ч за 5,1 с.

Новый Infiniti Q60 хорош современной электроникой, ассистентами и системами активной безопасности. Центральная консоль автомобиля имеет два тачскрина диагональю 8 и 7 дюймов. Эти экраны позволили исключить из салона множество кнопок, за счет чего интерьер машины удалось сделать более приятным и изысканным.

Иван Головин