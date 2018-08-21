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| | Скандалы, интриги, расследования М4-«Дон»: Как ГИБДД разводит честных водителей на взятки и штрафы

Скандалы, интриги, расследования М4-«Дон»: Как ГИБДД разводит честных водителей на взятки и штрафы

Сегодня, 16:37

Рассказали об этом участники автомобильного движения, которые сами стали жертвами происходящего на трассе.

 По их словам, инспекторы ГИБДД уже неоднократно несправедливо обвиняли водителей в нетрезвом вождении, даже с учетом того, что спиртных напитков жертвы «разводов на пьянку» не принимали.

«Меня остановили ночью и сказали сразу, что я пьян. Основанием стал якобы исходящий от меня «запах». Я пил же только разрешенные лекарства. Инспектор предложил ехать к врачу и потерять три часа, либо подписать протокол, в котором написано, что я пил лекарства. Потом позвали в суд и отобрали права на год. Судья не поверил, что это были только медикаменты», - поделился один из водителей своим плачевным образом путешествий по М4-«Дон».

В сети моментально заявили, что все происходящее больше похоже на передачу-расследование и дополняли популярным слоганом-мемом: «Скандалы, интриги, расследования».

Также нередко полиция обвиняет водителя в пьянстве даже, если количество алкоголя в крови соответствует норме. У него отбирают автомобиль и затем везут на штрафплощадку, а оттуда забрать авто можно только за определенную сумму денег.

Полицейские могут при движении по левой полосе в плотном потоке включать мигалку и штрафовать всех, кто отказался уступить им дорогу. Водители должны уступать дорогу спецтранспорту, но сложность ситуации в том, что справа - поток машин, а слева – встречка.


Николай Офицеров
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