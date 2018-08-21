В Германии представили новый пикап Ford Ranger Raptor

Американская машиностроительная компания Ford привезла в Кельн (Германия) свой экстремальный пикап Ford Ranger Raptor, ориентированный на европейского покупателя. На рынок новинка выйдет в начале 2019 года.

Экстремальный Ford Ranger Raptor обзавелся усиленным шасси, созданным инженерами Ford Performance, которое позволит быстро передвигаться по бездорожью. Спереди у автомобиля появились амортизаторы Fox Racing, а сзади установлена пружинно-гидравлическая подвеска. Также машину оснастили двухпоршневыми тормозами и вседорожной резиной BF Goodrich. Пикап получил 6 режимов движения для разных видов местности, а именно: нормальный, спортивный, гравий/трава/снег, грязь/песок, горная местность и спуск. Переключение режимов осуществляется с помощью кнопок, расположенных на руле.

Подкапотное пространство экстремального Ford Ranger Raptor занимает 2-литровый дизельный мотор с производительностью в 210 лошадиных сил. В действие агрегат приводится 10-скоростной АКПП, позаимствованной от Ford F-150.

В салоне новинки стоит выделить мультимедийный центр SYNC 3, обладающий навигатором, голосовым управлением и возможностью синхронизации через сервисы Apple CarPaly и Android Auto. Официальный дебют экстремальной новинки пройдет в середине следующего года, но попасть за руль пикапа можно будет в октябре будущего года вместе с выходом новой части игры Forza Horizon 4.

Дмитрий Павличко